Булыкин: «Думаю, что Миранчуку нужно остаться в Италии»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре Алексея Миранчука в составе «Торино».

Напомним, что права на 27-летнего полузащитника принадлежат «Аталанте». Ранее сообщалось, что клуб из Турина раздумывает над выкупом российского футболиста за 12 миллионов евро.

По мнению Булыкина, Миранчук уже адаптировался к чемпионату Италии, и теперь ему нужно приносить пользу своей команде на футбольном поле.

«Думаю, что Алексею нужно оставаться в Италии, в Европе. Главное, чтобы ему давали играть — у него есть всё, чтобы успешно выступать в Италии. Здорово, что «Торино» хочет его выкупить», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 18 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.