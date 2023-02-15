«Торино» принял решение по Миранчуку

Руководство «Торино» подумывает о полноценном трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука. Согласно информации журналистов Tuttosport, туринский клуб вступил в переговоры с «Аталантой» относительно выкупа 27-летнего россиянина. Алексей играет за команду на правах аренды до конца сезона.

Клуб из Бергамо готов расстаться с Миранчуком, если за него заплатят 12 миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение с «Аталантой» рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 18 поединках за «Торино», в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.