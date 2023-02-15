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Чемпионат Италии. Серия А

Паганин: «С таким отношением «Интер» может остаться без Лиги чемпионов»

15 Февраля 2023 • 06:12 Комментировать
Сампдория
0:0
Интер Милан
окончен

Бывший защитник миланского «Интера» Антонио Паганин огорчен тем, что он увидел в матче «Интера» против «Сампдории» - команды разошлись, так и не забив друг другу. Паганин считает, что «Интер» был обязан брать три очка в матче с аутсайдером, как это параллельно сделал «Наполи».

- Очевидно, что у «Интера» есть проблемы с командами из второй части турнирной таблице. .Там теряются очки. Капитан судна должен ставить четкие задачи и стимулы. А этого не хватает. Посмотрите, «Наполи» вышел против «Кремонезе» мотивированным, и выиграл со счетом 3:0. А «Интер» с таким отношением может остаться без Лиги чемпионов, - цитирует слова Паганина fcinter1908.it.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Паганин
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