Капелло: «Голова Леау забита контрактами, а не футболом»

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло не очень доволен выступлениями португальского нападающего Рафаэла Леау, которым интересуются сразу несколько лучших клубов Европы. Он хвалит португальца за выдающиеся игровые качества, но, в то же время, считает, что его мысли занимает контрактная ситуация.

- Он - феномен, это безусловно. Его нельзя упускать. Даже учитывая, что он, безусловно, уже не тот, что в прошлом, чемпионском, году. Сейчас с ним происходит та же ситуация, что и с Дзаньоло - его голова занята контрактами, а не выступлениями, - цитирует слова Фабио Капелло pianetamilan.it.