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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» - новый претендент на Леау

15 Февраля 2023 • 04:20 Комментировать

Гонцы самых различных клубов продолжают «подкатывать» к Рафаэлу Леау, который сейчас выступает за «Милан» и в прошлом году стал в его составе чемпионом Италии. Как уточняет todofichajes.net, среди претендентов на него не только английские клубы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но также испанские «Реал» и «Барселона», а еще и итальянский «Ювентус».

«Милан», между тем, хотел бы выручить за Леау не менее ста миллионов евро. Способен ли туринский клуб выложить такие деньги - большой вопрос. Год назад они выложили за Душана Влаховича более семидесяти миллионов, но сейчас туринцы переживают не лучшие времена. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2023
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