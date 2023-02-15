«Ювентус» - новый претендент на Леау

Гонцы самых различных клубов продолжают «подкатывать» к Рафаэлу Леау, который сейчас выступает за «Милан» и в прошлом году стал в его составе чемпионом Италии. Как уточняет todofichajes.net, среди претендентов на него не только английские клубы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но также испанские «Реал» и «Барселона», а еще и итальянский «Ювентус».

«Милан», между тем, хотел бы выручить за Леау не менее ста миллионов евро. Способен ли туринский клуб выложить такие деньги - большой вопрос. Год назад они выложили за Душана Влаховича более семидесяти миллионов, но сейчас туринцы переживают не лучшие времена.