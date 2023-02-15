В «Милане» почтили память Марко Пантани

Девятнадцать лет назад в результате передозировки кокаина скончался «Пират» - знаменитый итальянский велогонщик Марко Пантани, которого прозвали подобным образом за характерную манеру езды и за постоянное ношение банданы. Как выяснилось, руководство «Милана» чтит память спортсмена - сегодня пресс-служба клуба опубликовала пост в честь Пантани.

- Всегда любим, тебя всегда не хватает нам. Пират! - гласит сообщение «Милана».

Напомним, что велогонщик, в свою очередь, болел за «Милан» и постоянно посещал его матчи, в том числе и прощальный матч легенды клуба - Франко Барези, 1 июня 1997 года, когда «Милан» уступил 0:1 «Кальяри».