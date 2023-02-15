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Чемпионат Италии. Серия А

Хесе готов помочь «Сампдории» спастись

15 Февраля 2023 • 00:22 Комментировать
Сампдория
...
Интер Милан
Через -3 ч. -13 мин.

Новобранец генуэзской «Сампдории» Хесе Родригес, в прошлом выступавший за мадридский «Реал», готов помочь своему новому клубу сохранить свое место в Серии А. «Сампдория» неудачно  выступает в текущем сезоне, однако с приходом сербского специалиста Деяна Станковича она заметно оживилась.

- Очень рад быть тут. Предложение «Сампдории» я принял без раздумий. Уже успел ознакомиться с темпераментом болельщиков. Команда хорошо играет, хотя ей не всегда везет. Все просто, надо действовать так, как требует наш тренер, и тогда получится переломить ситуацию, - итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Хесе Родригес
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САМПДОРИЯ ИНТЕР МИЛАН
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