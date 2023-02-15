Хесе готов помочь «Сампдории» спастись

Новобранец генуэзской «Сампдории» Хесе Родригес, в прошлом выступавший за мадридский «Реал», готов помочь своему новому клубу сохранить свое место в Серии А. «Сампдория» неудачно выступает в текущем сезоне, однако с приходом сербского специалиста Деяна Станковича она заметно оживилась.

- Очень рад быть тут. Предложение «Сампдории» я принял без раздумий. Уже успел ознакомиться с темпераментом болельщиков. Команда хорошо играет, хотя ей не всегда везет. Все просто, надо действовать так, как требует наш тренер, и тогда получится переломить ситуацию, - итальянское новостное агентство ITASportPress.