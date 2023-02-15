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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Барелла - это не Зидан, что он о себе думает?»

15 Февраля 2023 • 00:11 Комментировать

Известный итальянский экс-футболист Антонио Кассано прокомментировал стычку между Николо Бареллой и Ромелу Лукаку в минувшем матче против «Сампдории». По словам Кассано, это свидетельствует о расшатанной дисциплине в команде, что, естественно, является виной наставника Симоне Индзаги - о том, что Кассано невысокого мнения о нем, мы уже сообщали.

- Если бы я был тренером, то тут же убрал бы Бареллу с поля. Кем он себя возомнил? Зиданом? Иньестой? Бегает как собачка туда-сюда, жалуются постоянно на что-то. Потом просят у команды 4, 5, 6, 10 миллионов. Хватит! - возмущается Кассано. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Кассано Ромелу Лукаку Николо Барелла
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