Кассано: «Барелла - это не Зидан, что он о себе думает?»

Известный итальянский экс-футболист Антонио Кассано прокомментировал стычку между Николо Бареллой и Ромелу Лукаку в минувшем матче против «Сампдории». По словам Кассано, это свидетельствует о расшатанной дисциплине в команде, что, естественно, является виной наставника Симоне Индзаги - о том, что Кассано невысокого мнения о нем, мы уже сообщали.

- Если бы я был тренером, то тут же убрал бы Бареллу с поля. Кем он себя возомнил? Зиданом? Иньестой? Бегает как собачка туда-сюда, жалуются постоянно на что-то. Потом просят у команды 4, 5, 6, 10 миллионов. Хватит! - возмущается Кассано.