Лаутаро: «Разочарован, что тут скажешь?»

В заключительном матче двадцать второго тура итальянского чемпионата «Интер» потерял очки в игре с «Сампдорией», не сумев забить аутсайдеру чемпионата Италии. Разыгравшийся в последнее время аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес расстроен подобным итогом игры, ведь сейчас команда уступает пятнадцать очков лидеру чемпионата.

- Разочарован, что тут сказать? Это не тот результат, который мы хотели. Сейчас надо засучить рукава, пониже опустить нос и работать, работать, работать... Только там можно выйти из этой ситуации. Благодарен болельщикам за их огромную поддержку, - цитирует слова Лаутаро Мартинеса fcinter1908.it.