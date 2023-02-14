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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Индзаги - это катастрофа»

14 Февраля 2023 • 22:32 Комментировать
Сампдория
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Интер Милан
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Бывший футболист миланского «Интера» Антонио Кассано бьет в набат - он считает, что «Интер» очень сильно сдает под руководством Симоне Индзаги. Наставника клуба он, не стесняясь, назвал «катастрофой», призвав к его замене. В то же время Кассано доволен, что «Сампдория», другой его бывший клуб, набрала очко.

- С одной стороны, я доволен тем, что «Сампдория» набрала очко, но с другой - «Интер» просто катастрофа! Особенно Индзаги, чему он радуется, уступая пятнадцать очков «Наполи»? Я считаю, что в июне его надо менять, гнать, - цитирует слова бывшего итальянского нападающего fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Кассано Симоне Индзаги
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