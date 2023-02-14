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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии оценили шансы прохода «Наполи» в финал Лиги чемпионов

14 Февраля 2023 • 18:34 Комментировать

Итальянский журналист портала Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказался о шансах «Наполи» на успех в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«Они пройдут «Айнтрахт»: подопечные Спаллетти, пожалуй, единственный представитель Италии, у которого может не быть трудностей при проходе дальше по турниру. Но если говорить о проходе в финал Лиги чемпионов, то тут всё зависит от того, как пойдет гонка за скудетто в ближайшие несколько недель», - цитирует Мартини портал Sport24.

Напомним, «Наполи» - безоговорочный лидер Серии А, отрыв от идущего на втором месте «Интера» - 15 очков, и это только после 22-х прошедших туров.

Ранее Мартини пессимистично высказался о шансах миланских клубов на успех в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Наполи Массимилиано Мартини
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