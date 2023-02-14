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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист не верит в «Интер» и «Милан» в Лиге чемпионов

14 Февраля 2023 • 18:25 Комментировать

Итальянский журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини уверен, что итальянским топ-клубам из Милана, а именно «Интеру» и «Милану» в этом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА не светит ничего.

«Полагаю, что миланским клубам сложно будет пройти даже стадию 1/8 финала, а на выход в финал шансов у них тем более не много. «Интер» может обыграть «Порту», а «Милан» с «Тоттенхэмом» не смотрится в фаворитах», - цитирует Мартини Sport24.

Напомним, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «россонери» сыграют с английским «Тоттенхэмом», который возглавляет Антонио Конте, первый матч в паре состоится уже сегодня в 23:00.

«Интеру» достался крепкий «Порту», первый матч в рамках пары состоится 22 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Массимилиано Мартини
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