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Чемпионат Италии. Серия А

Данило: «Я хочу остаться в «Ювентусе»

14 Февраля 2023 • 16:34 Комментировать
Специя
...
Ювентус
19.02 20:00

Защитник туринского «Ювентуса» Данило рассказал о том, как продвигаются переговоры о новом контракте. Напомним, футболист проводит свой четвёртый сезон в команде после перехода из «Манчестер Сити» летом 2019 года в обмен на Жоау Канселу.

«Скоро будут хорошие новости. Переговоры в данный момент продвигаются очень хорошо. Я хочу остаться в «Ювентусе», – цитирует Данило журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Нынешний контракт Данило с «Ювентусом» истекает в конце следующего сезона. В руководстве туринского клуба довольны выступлениями бразильского защитника в нынешней кампании.

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Ювентус Данило
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