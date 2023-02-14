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Чемпионат Италии. Серия А

​Станкович: «Некоторые говорят, что нам нужно чудо – пускай это будет чудо»

14 Февраля 2023 • 11:48 Комментировать
Сампдория
0:0
Интер Милан
окончен

В понедельник вечером «Сампдория» сыграла вничью с «Интером» (0:0). Тем не менее, генуэзцы остаются на предпоследней позиции в турнирной таблице Серии А. Их отрыв от «зоны жизни» составляет восемь очков. Главный тренер «Сампы» Деян Станкович дал комментарий по поводу положения команды.

«Я верю в тяжёлую работу и решимость, которые у нас в избытке. Некоторые говорят, что нам нужно чудо. Хорошо, пускай это будет чудо. Моя задача – придать ребятам уверенности, сделать из них команду, которая будет радоваться и переживать вместе, которая будет уходить с поля с гордо поднятой головой», - сказал Станкович итальянскому Sky.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович
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