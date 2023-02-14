​Монтелла может возглавить клуб Серии А

«Салернитана» в ближайшее время может объявить об отставке Давиде Николы с должности главного тренера, причём второй раз за месяц. Как сообщает итальянский Sky, клуб уже рассматривает разных кандидатов на должность рулевого для команды. В списке находится Винченцо Монтелла, который сейчас возглавляет «Адана Демирспор» в Турции.

Также «Салернитана» рассматривает Леонардо Семпличи – он находится без работы уже полтора года после ухода из «Кальяри».

На текущий момент «Салернитана» занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Зону вылета «морские коньки» опережают всего лишь на четыре очка.