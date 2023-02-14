​«Салернитана» может уволить одного и того же тренера второй раз за месяц

Почти месяц назад, 16 января, «Салернитана» объявила об увольнении Давиде Николы с должности главного тренера команды. Случилось это после поражения от «Аталанты» со счётом 2:8. Спустя два дня Никола вдруг вернулся к работе после разговора с президентом. И вот спустя месяц специалисту снова грозит отставка, о чём рассказывает Sky Sport Italia.

После истории с возвращением Давиде Николы через два дня после увольнения «Салернитана» провела в Серии А четыре матча. В них команда набрала всего лишь три очка.

На текущий момент «Салернитана» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. Зону вылета команда опережает на четыре очка.