«Интер» может подписать экс-игрока «Милана»

Слухи продолжают связывать полузащитника Франка Кесси с уходом из «Барселоны». Каталонскому клубу важно сократить зарплатную ведомость, и 26-летний ивуариец может стать своего рода жертвой.

Как сообщает FCInter1908, в случае ухода Франка Кесси из «Барселоны» подписать игрока попытается «Интера». Таким образом, ивуарийский хавбек может войти в число футболистов, которые поиграли за «Милан» и «Интер» - принципиальнейших противников.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Франка Кесси в 35 миллионов евро. В 24 матчах за «Барселону» полузащитник записал на свой счёт два гола и три голевых паса на партнёров.