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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» может подписать экс-игрока «Милана»

14 Февраля 2023 • 11:12 Комментировать

Слухи продолжают связывать полузащитника Франка Кесси с уходом из «Барселоны». Каталонскому клубу важно сократить зарплатную ведомость, и 26-летний ивуариец может стать своего рода жертвой.

Как сообщает FCInter1908, в случае ухода Франка Кесси из «Барселоны» подписать игрока попытается «Интера». Таким образом, ивуарийский хавбек может войти в число футболистов, которые поиграли за «Милан» и «Интер» - принципиальнейших противников.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Франка Кесси в 35 миллионов евро. В 24 матчах за «Барселону» полузащитник записал на свой счёт два гола и три голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
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