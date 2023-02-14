Индзаги отреагировал на конфликт Лукаку и Бареллы

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на перепалку нападающего Ромелу Лукаку и полузащитника Николо Бареллы по ходу поединка 22-го тура чемпионата Италии против генуэзской «Сампдории».

«Иногда такое может происходить в команде. Но мне не нравится за таким наблюдать в своей команде. После перерыва они нормально общались, ведь являются хорошими товарищами. Но повторюсь, такие инциденты я не хочу видеть в своем коллективе», - передает слова специалиста Football-Italia.

Матч между «Сампдорией» и «Интером» завершился вничью со счетом 0:0. После этой встречи подопечные Индзаги отстают от лидирующего «Наполи» на 15 баллов.