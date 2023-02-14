Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги отреагировал на конфликт Лукаку и Бареллы

14 Февраля 2023 • 09:42 Комментировать

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на перепалку нападающего Ромелу Лукаку и полузащитника Николо Бареллы по ходу поединка 22-го тура чемпионата Италии против генуэзской «Сампдории».

«Иногда такое может происходить в команде. Но мне не нравится за таким наблюдать в своей команде. После перерыва они нормально общались, ведь являются хорошими товарищами. Но повторюсь, такие инциденты я не хочу видеть в своем коллективе», - передает слова специалиста Football-Italia.

Матч между «Сампдорией» и «Интером» завершился вничью со счетом 0:0. После этой встречи подопечные Индзаги отстают от лидирующего «Наполи» на 15 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Ромелу Лукаку Николо Барелла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Февраля
09:42 · Италия. Серия А
Индзаги отреагировал на конфликт Лукаку и Бареллы
09:33 · Италия. Серия А
Лукаку послал одноклубника по «Интеру» во время матча 1
08:00 · Италия. Серия А
Антонини: «Если Златан говорит, что де Кетеларе хорош, то так оно и есть»
07:20 · Италия. Серия А
Антонини: «Ибрагимовича сильно не хватало «Милану»
07:10 · Италия. Серия А
Тони: «Мне не терпится увидеть в деле Лукаку»
06:40 · Италия. Серия А
Антонини: «Вряд ли один матч позволяет говорить о выходе из кризиса»
06:30 · Италия. Серия А
Габбьядини: «Это очко многое значит»
06:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» утратила интерес к Маркусу Тюраму
06:00 · Италия. Серия А
Покинувший «Сампдорию» Колли ни с кем не попрощался
05:50 · Италия. Серия А
Де Врей: «Потеряли два очка»
04:16 · Италия. Серия А
«У меня есть особый инструмент» - бывший белорусский футболист знает, как спасти «Сампдорию»
03:49 · Италия. Серия А
Новеллино: «Выбранный Пиоли модуль не работает»
03:18 · Италия. Серия А
Мать Дзаньоло: «Мой сын хотел в «Милан», он был готов согласиться на меньшие деньги»
02:28 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Не хватало точности»
02:21 · Италия. Серия А
Станкович: «Заработали очко потом и кровью»
Все новости
Рекомендуем