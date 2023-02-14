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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку послал одноклубника по «Интеру» во время матча

14 Февраля 2023 • 09:33 Комментировать (1)

Центрфорвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку вступил в конфликт с одноклубником Николо Бареллой во время поединка 22-го тура чемпионата Италии против генуэзской «Сампдории» (0:0).

В концовке первого тайма «нерадзурри» потеряли мяч в середине поля, после чего Барелла в расстройстве взмахнул руками. Ромелу не понравилась реакция одноклубника, и он высказал итальянцу свою претензию.

«Не нужно так делать. Прекращай! Это оскорбительно», - передает слова бельгийского нападающего Football-Italia.

После этого игроки начали конфликтовать, и в конце Лукаку сказал Барелле: «Пошел ты».

После 22 туров чемпионата Италии «Интер» занимает второе место в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Николо Барелла
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Комментарии (1)
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One Live
14 Февраля 2023 в 09:52
Оскорбительно - это игра этого бревна!
Все таки Интер красавцы, что продали его в свое время за такие бабки Челси!
Палка стреляющая раз в несколько сезонов)))
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