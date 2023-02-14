Лукаку послал одноклубника по «Интеру» во время матча

Центрфорвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку вступил в конфликт с одноклубником Николо Бареллой во время поединка 22-го тура чемпионата Италии против генуэзской «Сампдории» (0:0).

В концовке первого тайма «нерадзурри» потеряли мяч в середине поля, после чего Барелла в расстройстве взмахнул руками. Ромелу не понравилась реакция одноклубника, и он высказал итальянцу свою претензию.

«Не нужно так делать. Прекращай! Это оскорбительно», - передает слова бельгийского нападающего Football-Italia.

После этого игроки начали конфликтовать, и в конце Лукаку сказал Барелле: «Пошел ты».

После 22 туров чемпионата Италии «Интер» занимает второе место в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков.