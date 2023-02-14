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Чемпионат Италии. Серия А

Антонини: «Если Златан говорит, что де Кетеларе хорош, то так оно и есть»

14 Февраля 2023 • 08:00 Комментировать

Бывший футболист «Милана» Лука Антонини считает, что руководству клуба следует дать время бельгийскому атакующему полузащитнику Шарлю де Кетеларе, за которого летом прошлого года было уплачено 32 миллиона евро. По мнению Антонини, следует доверять словам Златана Ибрагимовича, который высказался в пользу де Кетеларе, разглядев его большой талант.

- В Италии любому дебютанту нужно время. Мальдини и Массара подождут, я уверен. Лично я доверяю мнению Ибрагимовича, который сказал, что у него отличные игровые качества. Он повидал много игроков, так что разбирается в них, - цитирует слова Антонини pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лука Антонини Шарль де Кетеларе
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