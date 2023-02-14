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Чемпионат Италии. Серия А

Тони: «Мне не терпится увидеть в деле Лукаку»

14 Февраля 2023 • 07:10 Комментировать

Бывший итальянский нападающий Лука Тони, поигравший в своей карьере за самые разные клубы и закончивший карьеру званием лучшего бомбардира сезона, все ждет, когда наконец-то наберет форму бельгийский форвард Ромелу Лукаку. Тот вернулся в миланский клуб из «Челси», но пока что далек от той формы, которая приносила «Интеру» голы и чемпионский титул в 2021 году.

- Мне не терпится увидеть Ромелу Лукаку, Джеко отлично проявил себя, но мне не терпится посмотреть на Лукаку. Он может быть полезным в Лиге чемпионов, этот турнир, в котором нужно играть все 90 минут, - цитирует слова Тони fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лука Тони Ромелу Лукаку
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