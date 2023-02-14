Габбьядини: «Это очко многое значит»

В заключительном матче двадцать второго тура итальянского чемпионата «Сампдория» сумела заработать очко в противостоянии с «Интером». Маноло Габбьядини, забивший в текущем сезоне сорок процентов от голов своей команды в нынешнем чемпионате Италии, считает очень ценным полученный результат, ведь он был добыт в игре со второй командой чемпионата - как в прошлом сезоне, так и сейчас.

- Это очко многое значит, ведь нам противостоял миланский «Интер». Мы не сдаемся, впереди длинный чемпионат. Надо продолжать искать таким образом, мы должны верить в себя, верить все вместе. Не сдаемся, - цитирует слова Габбьядини fcinter1908.it.