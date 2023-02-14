Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Габбьядини: «Это очко многое значит»

14 Февраля 2023 • 06:30 Комментировать
Сампдория
0:0
Интер Милан
окончен

В заключительном матче двадцать второго тура итальянского чемпионата «Сампдория» сумела заработать очко в противостоянии с «Интером». Маноло Габбьядини, забивший в текущем сезоне сорок процентов от голов своей команды в нынешнем чемпионате Италии, считает очень ценным полученный результат, ведь он был добыт в игре со второй командой чемпионата - как в прошлом сезоне, так и сейчас.

- Это очко многое значит, ведь нам противостоял миланский «Интер». Мы не сдаемся, впереди длинный чемпионат. Надо продолжать искать таким образом, мы должны верить в себя, верить все вместе. Не сдаемся, - цитирует слова Габбьядини fcinter1908.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сампдория Маноло Габбьядини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Февраля
07:20 · Италия. Серия А
Антонини: «Ибрагимовича сильно не хватало «Милану»
07:10 · Италия. Серия А
Тони: «Мне не терпится увидеть в деле Лукаку»
06:40 · Италия. Серия А
Антонини: «Вряд ли один матч позволяет говорить о выходе из кризиса»
06:30 · Италия. Серия А
Габбьядини: «Это очко многое значит»
06:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» утратила интерес к Маркусу Тюраму
06:00 · Италия. Серия А
Покинувший «Сампдорию» Колли ни с кем не попрощался
05:50 · Италия. Серия А
Де Врей: «Потеряли два очка»
04:16 · Италия. Серия А
«У меня есть особый инструмент» - бывший белорусский футболист знает, как спасти «Сампдорию»
03:49 · Италия. Серия А
Новеллино: «Выбранный Пиоли модуль не работает»
03:18 · Италия. Серия А
Мать Дзаньоло: «Мой сын хотел в «Милан», он был готов согласиться на меньшие деньги»
02:28 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Не хватало точности»
02:21 · Италия. Серия А
Станкович: «Заработали очко потом и кровью»
02:16 · Италия. Серия А
«Наполи» возглавляет Серию А с рекордным отрывом
00:46 · Италия. Серия А
«Интер» так и не смог забить в Генуе
13 Февраля
23:46 · Италия. Серия Б
Наингголан может уйти из СПАЛа вслед за де Росси
Все новости
Рекомендуем