Покинувший «Сампдорию» Колли ни с кем не попрощался

Мы уже сообщали о том, что гамбийский защитник Омар Колли внезапно решил собрать пожитки и «сорвался» в турецкий «Бешикташ», который выплатил за него 2,5 миллиона евро. Между тем в «Сампдории» остались шокированы тем, как именно тридцатилетний футболист покинул команду.

Как оказалось, он ни с кем не попрощался и ничего никому не сказал - и не только среди коллег по полю, но даже в отношении руководства клуба, сообщает издание Repubblica. Ранее футболист выступал за такие клубы, как «Генк» и шведский «Юргорден». Начиная с 2012 года, он провел сорок один матч за сборную Гамбии, правда, не сумел ни разу отличиться.