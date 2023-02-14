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Чемпионат Италии. Серия А

Де Врей: «Потеряли два очка»

14 Февраля 2023 • 05:50 Комментировать

В заключительном матче двадцать второго тура итальянского чемпионата «Сампдория» сумела заработать очко в противостоянии с миланским «Интером» - генуэзцы, хотя и не забили сами, смогли также и не пропустить. Итоги игры прокомментировал нидерландский полузащитник «змей» Стефан де Врий, он считает их неудачными.

- Скудетто? Сейчас о нем невозможно говорить. «Наполи» летит, они выиграли, а мы вот потеряли очки, и такое случается часто. У нас были возможности, но не было гола. Не хватало последнего удара. Жаль. Повторю - потеряли два очка, - цитирует слова де Врея fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей
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