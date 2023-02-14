«У меня есть особый инструмент» - бывший белорусский футболист знает, как спасти «Сампдорию»

Виталий Кутузов, бывший белорусский футболист, выступавший в середине нулевых голов 21-го века за «Сампдорию», расстроен происходящим с клубом, который ведет отчаянную борьбу за место в высшем свете итальянского футбола. В прошлом году вылетел «Дженоа», а сейчас главный порт Италии может оказаться вообще без представительства в Серии А. Кутузов предлагает себя на роль «мессии»:

- Хочу плакать, когда вижу это. Нужно сыскать средства и спасти клуб. Не хватает денег. У меня есть цифровой инструмент, который может спасти клуб, повысить стоимость ее акций, но они должны пригласить меня, сделать генеральным директором клуба, - цитирует слова Кутузова Radio Sportiva.