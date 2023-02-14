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Чемпионат Италии. Серия А

«У меня есть особый инструмент» - бывший белорусский футболист знает, как спасти «Сампдорию»

14 Февраля 2023 • 04:16 Комментировать
Сампдория
...
Интер Милан
Через -7 ч. -17 мин.

Виталий Кутузов, бывший белорусский футболист, выступавший в середине нулевых голов 21-го века за «Сампдорию», расстроен происходящим с клубом, который ведет отчаянную борьбу за место в высшем свете итальянского футбола. В прошлом году вылетел «Дженоа», а сейчас главный порт Италии может оказаться вообще без представительства в Серии А. Кутузов предлагает себя на роль «мессии»:

- Хочу плакать, когда вижу это. Нужно сыскать средства и спасти клуб. Не хватает денег. У меня есть цифровой инструмент, который может спасти клуб, повысить стоимость ее акций, но они должны пригласить меня, сделать генеральным директором клуба, - цитирует слова Кутузова Radio Sportiva.

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Сампдория Виталий Кутузов
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САМПДОРИЯ ИНТЕР МИЛАН
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