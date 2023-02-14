Новеллино: «Выбранный Пиоли модуль не работает»

Проблемы «Милана» в последнее время связывают с новым игровым модулем, который опробовал Стефано Пиоли после того, как стало ясно, что для того, чтобы одолеть «Наполи», нужно придумать что-то экстраординарное. Смелая попытка, как водится, не сработала сразу, хотя может дать плоды в будущем. А может и не дать, считает итальянский специалист Вальтер Новеллино, в прошлом выступавший за «Милан».

- Честно, не понимаю новый игровой модуль, мне не нравится, что происходит с «Миланом». Считаю, что это ментальная проблема. Такие вещи могут случиться даже с чемпионом страны. Но, уверен, они выберутся, - цитирует слова Новеллино итальянское новостное агентство ITASportPress.