Мать Дзаньоло: «Мой сын хотел в «Милан», он был готов согласиться на меньшие деньги»

Николо Дзаньоло покинул итальянский чемпионат, чем несколько шокировал фанатов итальянского футбола, ведь теперь он будет выступать в Турции - стране, чемпионат которой трудно назвать престижным, к тому же, пребывающей в кризисе. Как считает мать игрока Франческа Коста, он мог остаться в Италии и радовать поклонников своего таланта, но «Рома» выдвинула неприемлемые условия для других соискателей услуг Дзаньоло - в частности, для «Милана» и «Тоттенхэма».

- Хочу прояснить одну вещь - Николо был согласен на понижение зарплаты или на те же деньги, что в «Роме», в случае договоренности с «Миланом» или «Тоттенхэмом». Но не получилось найти общий язык, - цитирует слова Косты итальянское новостное агентство ITASportPress.