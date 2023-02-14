Симоне Индзаги: «Не хватало точности»

В заключительном матче двадцать второго тура итальянского чемпионата «Сампдория» сумела заработать очко в противостоянии с «Интером» - генуэзцы, хотя и не забили сами, смогли также и не пропустить. Наставник «Интера» Симоне Индзаги считает, что его футболисты сами виноваты в таком исходе игры, ввиду того, что плохо действовали в завершающей фазе атак.

- Расстроен, очень, что не взяли три очка. Но хорошо, что уже три матча кряду мы не пропускаем. Мы не забили, но у меня нет претензий к нападающим, они действовали так, как я и хотел, как мы готовились в течение недели. Нам не хватало точности в завершении атак, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.