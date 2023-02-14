Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Станкович: «Заработали очко потом и кровью»

14 Февраля 2023 • 02:21 Комментировать
Сампдория
...
Интер Милан
Через -5 ч. -40 мин.

В заключительном матче двадцать второго тура итальянского чемпионата «Сампдория» сумела заработать очко в противостоянии с «Интером» - генуэзцы, хотя и не забили сами, смогли также и не пропустить. Деян Станкович, в прошлом выступавший за «Интер», а ныне тренирующий «Сампдорию», доволен итогами игры.

- Прежде всего, хочу извиниться за то, что не вышел к журналистам после матча с «Монцей». Я действительно был расстроен пропущенным в конце игры голом. Очко против «Интера» было добыто потом и кровью, это был непростой, интенсивный матч, и хочу поблагодарить не только игроков, но и наших фанатов за поддержку. Этот результат - хороший сигнал для нас, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сампдория Деян Станкович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМПДОРИЯ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Верона Верона
Салернитана Салернитана
1
0
1.02 21.00 100.00
Видео
Окончен
Сампдория Сампдория
Интер Милан Интер Милан
0
0
40.00 1.08 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Февраля
02:28 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Не хватало точности»
02:21 · Италия. Серия А
Станкович: «Заработали очко потом и кровью»
02:16 · Италия. Серия А
«Наполи» возглавляет Серию А с рекордным отрывом
00:46 · Италия. Серия А
«Интер» так и не смог забить в Генуе
13 Февраля
23:46 · Италия. Серия Б
Наингголан может уйти из СПАЛа вслед за де Росси
23:36 · Италия. Серия А
Рабио – об истекающем контракте с «Ювентусом»: «Не знаю, что произойдёт в будущем»
22:22 · Италия. Серия А
Томори: «Хочу выиграть с «Миланом» все трофеи»
22:15 · Италия. Серия А
«Сампдория» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:48 · Италия. Серия А
Томори: «Я вырос, наблюдая за игрой великого «Милана»
21:35 · Италия. Серия А
Агент Алексея Миранчука объяснил, почему хавбек не мог сменить команду зимой
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Реал» претендует на двух звёздных форвардов слухи
19:54 · Италия. Серия А
Главный тренер «Ариса»: «Кокорин хочет остаться в клубе»
19:29 · Италия. Серия А
Аллегри объяснил свои выкрики в адрес фаната
19:24 · Италия. Серия А
​Аллегри – фанату «Ювентуса»: «Заткнись и иди сюда»
19:06 · Италия. Серия А
Защитник «Аталанты» Хатебур травмировался до конца сезона
Все новости
Рекомендуем