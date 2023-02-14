Станкович: «Заработали очко потом и кровью»

В заключительном матче двадцать второго тура итальянского чемпионата «Сампдория» сумела заработать очко в противостоянии с «Интером» - генуэзцы, хотя и не забили сами, смогли также и не пропустить. Деян Станкович, в прошлом выступавший за «Интер», а ныне тренирующий «Сампдорию», доволен итогами игры.

- Прежде всего, хочу извиниться за то, что не вышел к журналистам после матча с «Монцей». Я действительно был расстроен пропущенным в конце игры голом. Очко против «Интера» было добыто потом и кровью, это был непростой, интенсивный матч, и хочу поблагодарить не только игроков, но и наших фанатов за поддержку. Этот результат - хороший сигнал для нас, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.