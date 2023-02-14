«Интер» так и не смог забить в Генуе

Матч 22-го тура Серии А против «Сампдории» должен был стать для «Интера» лёгкой прогулкой, так как соперник безнадёжно застрял в зоне вылета и только на прошлой неделе ушел от череды поражений. Миланцы доминировали и все время обстреливали ворота, вот только без толку. Ромелу Лукаку уже в первой атаке заставил голкипера с трудом перевести мяч на угловой, а Хакан Чалханоглу лишь немного не попал в рамку. После перерыва Федерико Димарко с острого угла стрелял и попал в сетку с другой стороны. Чалханоглу стал главным невезунчиком, после очередной опасной попытки мяч снова едва-едва разминулся с воротами.
0:0, «Интер» второй с отставанием от лидера в 15 очков. Соперник также на втором месте, но с конца.
Протокол игры
Аудеро Эмиль•Мурильо Джейсон•Нюйтинк Брэм• 51'Амионе Бруно• 78'Дзаноли Алессандро86' (Паолетти Флавио (86') •Ауджелло Томмазо•Кюизанс Микаэль59' (Сабири Абдельхамид (59') •Уинкс Гарри•Джуричич Филип72' (Ринкон Томас (72') •Габбьядини Маноло72' (Мурру Никола (72') •Ламмерс Сэм 84'85' (Квальярелла Фабио (85')
Онана Андре•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан•Ачерби Франческо•Дармиан Маттео66' (Дюмфрис Дензел (66') •Госенс Робин46' (Димарко Федерико (46') •Барелла Николо66' (Брозович Марсело (66') •Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих90' (Карбони Валентин (90') •Мартинес Лаутаро• 64'Лукаку Ромелу66' (Джеко Эдин (66')
13 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".
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