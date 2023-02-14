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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» так и не смог забить в Генуе

14 Февраля 2023 • 00:46 Комментировать
Сампдория
0:0
Интер Милан
окончен

Матч 22-го тура Серии А против «Сампдории» должен был стать для «Интера» лёгкой прогулкой, так как соперник безнадёжно застрял в зоне вылета и только на прошлой неделе ушел от череды поражений. Миланцы доминировали и все время обстреливали ворота, вот только без толку. Ромелу Лукаку уже в первой атаке заставил голкипера с трудом перевести  мяч на угловой, а Хакан Чалханоглу лишь немного не попал в рамку. После перерыва Федерико Димарко с острого угла стрелял и попал в сетку с другой стороны. Чалханоглу стал главным невезунчиком, после очередной опасной попытки мяч снова едва-едва разминулся с воротами.

0:0, «Интер» второй с отставанием от лидера в 15 очков. Соперник также на втором месте, но с конца.

Протокол игры  
Сампдория0:0Интер Милан
Аудеро ЭмильМурильо ДжейсонНюйтинк Брэм  51'Амионе Бруно  78'Дзаноли Алессандро 86' (Паолетти Флавио ( 86') Ауджелло ТоммазоКюизанс Микаэль 59' (Сабири Абдельхамид ( 59') Уинкс ГарриДжуричич Филип 72' (Ринкон Томас ( 72') Габбьядини Маноло 72' (Мурру Никола ( 72') Ламмерс Сэм  84' 85' (Квальярелла Фабио ( 85')
Запасные: Турк МартинИлкхан ЭмирханХесе РодригесИванович МихайлоРавалья НиколаЙепес ЖерарМалагрида Лоренцо
Онана АндреШкриньяр МиланДе Врей СтефанАчерби ФранческоДармиан Маттео 66' (Дюмфрис Дензел ( 66') Госенс Робин 46' (Димарко Федерико ( 46') Барелла Николо 66' (Брозович Марсело ( 66') Чалханоглу ХаканМхитарян Генрих 90' (Карбони Валентин ( 90') Мартинес Лаутаро  64'Лукаку Ромелу 66' (Джеко Эдин ( 66')
Запасные: Белланова РаульДзанотти МаттиаКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоБастони АлессандроД'Амброзио ДанилоХанданович Самир
13 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Интер Милан Сампдория
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