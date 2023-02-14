«Интер» так и не смог забить в Генуе

Матч 22-го тура Серии А против «Сампдории» должен был стать для «Интера» лёгкой прогулкой, так как соперник безнадёжно застрял в зоне вылета и только на прошлой неделе ушел от череды поражений. Миланцы доминировали и все время обстреливали ворота, вот только без толку. Ромелу Лукаку уже в первой атаке заставил голкипера с трудом перевести мяч на угловой, а Хакан Чалханоглу лишь немного не попал в рамку. После перерыва Федерико Димарко с острого угла стрелял и попал в сетку с другой стороны. Чалханоглу стал главным невезунчиком, после очередной опасной попытки мяч снова едва-едва разминулся с воротами.

0:0, «Интер» второй с отставанием от лидера в 15 очков. Соперник также на втором месте, но с конца.