Рабио – об истекающем контракте с «Ювентусом»: «Не знаю, что произойдёт в будущем»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Действующее соглашение француза завершается в июне. Недавно авторитетные источники сообщили о том, что 27-летний игрок намерен покинуть клуб в качестве свободного агента по окончании сезона.

«Самое главное сейчас – выкладываться на 100%, и я делаю это, выступая за «Ювентус». На данный момент я чувствую себя хорошо, но я не знаю, что произойдёт в будущем. Посмотрим, как всё сложится, мы обсудим этот вопрос с клубом. Сейчас я хочу просто помогать команде», – приводят итальянские СМИ слова хавбека «бьянконери», забившего шесть голов в 24 матчах текущей кампании.