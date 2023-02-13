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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио – об истекающем контракте с «Ювентусом»: «Не знаю, что произойдёт в будущем»

13 Февраля 2023 • 23:36 Комментировать
Специя
...
Ювентус
19.02 20:00

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Действующее соглашение француза завершается в июне. Недавно авторитетные источники сообщили о том, что 27-летний игрок намерен покинуть клуб в качестве свободного агента по окончании сезона.

«Самое главное сейчас – выкладываться на 100%, и я делаю это, выступая за «Ювентус». На данный момент я чувствую себя хорошо, но я не знаю, что произойдёт в будущем. Посмотрим, как всё сложится, мы обсудим этот вопрос с клубом. Сейчас я хочу просто помогать команде», – приводят итальянские СМИ слова хавбека «бьянконери», забившего шесть голов в 24 матчах текущей кампании.

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Ювентус Адриен Рабио
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