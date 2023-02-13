Агент Алексея Миранчука объяснил, почему хавбек не мог сменить команду зимой

Валерио Джуффрида, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Миранчук выступает в «Торино» на правах аренды. Соответственно, какое же должно было поступить предложение? Зимой никакие движения по трансферу Алексея были невозможны, потому что он в аренде», — приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний хавбек выступает за «Торино» на правах аренды, его контракт принадлежит «Аталанте». Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к российскому игроку проявляет «Челси».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три ассиста. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.