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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри объяснил свои выкрики в адрес фаната

13 Февраля 2023 • 19:29 Комментировать

Во время матча против «Фиорентины» главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри призвал одного из фанатов заткнуться. Болельщик освистывал Мойзе Кина и Маттиа де Шильо. После игры рулевой «старой синьоры» объяснил своё поведение.

«Я разочарован, потому что большая часть фанатов помогает команде, но есть те, кто вдруг решил, что игрок плохой, независимо от его выступлений. Мойзе Кин, де Шильо, а иногда и Паредес сталкиваются с насмешками. Я не люблю, когда люди приходят на стадион, чтобы поиздеваться над теми или иными футболистами. Это неуважение. Я понимаю, когда над нами насмехаются, когда мы выступаем плохо, но когда это делают раньше времени…» - сказал Аллегри журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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