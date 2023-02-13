Защитник «Аталанты» Хатебур травмировался до конца сезона

Защитник «Аталанты» из Бергамо Ханс Хатебур, к большому сожалению для всех фанатов бергамасков, пропустит остаток сезона – у нидерландца диагнострировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Об этом рапортует пресс-служба «Аталанты».

Теперь 29-летнему футболисту предстоит не борьба за еврокубки в Серии А, а оперативное вмешательство. Как минимум до конца сезона Хатебур не сможет помочь своему клубу на поле.

В текущем сезоне у Хатебура набралось два гола и один ассист за 19 матчей в составе своего клуба, его соглашение с «Аталантой» действует вплоть до середины следующего года.