​Спаллетти: Хвича похож на Салаха

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о полузащитнике Хвиче Кварацхелии. В 23 матчах за итальянский клуб грузинский футболист записал на свой счёт 11 голов и 14 результативных передач на партнёров.

«Кварацхелия прекрасно чувствует себя в дриблинге. Он здорово обращается с мячом и делает финты, против которых трудно обороняться.

Такие же качества на узких пространствах и в завершении есть у Мохамеда Салаха. Хвича не чувствует давления. Он очень спокойный, и у него большое будущее», - сказал Спаллетти во время выступления в Национальном спортивном комитете Италии (CONI).