​Футболиста «Ювентуса» арестовали в Нидерландах

Полузащитник «Ювентуса» Мохамед Ихаттарен был арестован в воскресенье в Амстердаме. Об этом рассказывает NOS со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Ихаттарена арестовали после некоего конфликта. В понедельник утром в доме футболиста произвели обыск.

Стоит сказать, что в воскресенье Ихаттарен праздновал день рождения – футболисту исполнился 21 год.

Как известно, Мохамед Ихаттарен регулярно сталкивался с проблемами дисциплинарного характера. В сезоне 2022/2023 полузащитник не провёл ни одного матча. В «Ювентус» Ихаттарен формально вернулся полтора месяца назад после периода аренды в «Аяксе».