Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Футболиста «Ювентуса» арестовали в Нидерландах

13 Февраля 2023 • 17:00 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Мохамед Ихаттарен был арестован в воскресенье в Амстердаме. Об этом рассказывает NOS со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Ихаттарена арестовали после некоего конфликта. В понедельник утром в доме футболиста произвели обыск.

Стоит сказать, что в воскресенье Ихаттарен праздновал день рождения – футболисту исполнился 21 год.

Как известно, Мохамед Ихаттарен регулярно сталкивался с проблемами дисциплинарного характера. В сезоне 2022/2023 полузащитник не провёл ни одного матча. В «Ювентус» Ихаттарен формально вернулся полтора месяца назад после периода аренды в «Аяксе».

Оценить новость
- 9
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мохамед Ихаттарен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.02.23 в 20:30
Верона Верона
Салернитана Салернитана
2.02 3.25 4.30
Видео
13.02.23 в 22:45
Сампдория Сампдория
Интер Милан Интер Милан
6.40 4.50 1.51
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Февраля
17:00 · Италия. Серия А
​Футболиста «Ювентуса» арестовали в Нидерландах
16:23 · Италия. Серия Б
​Де Росси близок к увольнению из клуба Серии Б
16:04 · Италия. Серия А
Головин и Миранчук — футболисты международного уровня, считает Эдмилсон
12:16 · Италия. Серия А
Капелло: «Кварацхелия — сильная сторона «Наполи»
12:01 · Италия. Серия А
Руководство «Милана» встретится с агентами Жиру
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с футболистом «Интера»
09:11 · Италия. Серия А
Жиру принял решение по карьере в сборной Франции
09:05 · Италия. Серия А
Щесны рассказал, как отреагировал на наказание «Ювентуса»
08:53 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ювентуса»: «Погба стал серьёзной проблемой для клуба»
06:51 · Италия. Серия А
Лучший игрок в истории сборной Сан-Марино восхищается Костичем
05:56 · Италия. Серия А
Флоренци впервые после операции приступил к тренировкам в Миланелло
05:10 · Италия. Серия А
Барцальи: «Ювентус» не играет в красивый футбол, но это и не требуется»
04:50 · Италия. Серия А
Бергоми: «Наполи» просто доминирует»
04:30 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Второй тайм стал намного лучше»
02:40 · Италия. Серия А
Станкович: «Синиша был настоящим человеком, без всяких «но»
Все новости
Рекомендуем