Жиру принял решение по карьере в сборной Франции

Опытный нападающий Оливье Жиру, который выступает в чемпионате Италии за «Милан», заявил о готовности продолжить карьеру в сборной Франции.

«Это еще не конец. Хочу продолжать получать эмоции. Пока я не готов снять футболку сборной Франции. У меня по-прежнему есть мотивация, в физическом плане чувствую себя прекрасно. Думаю, еще могу рассчитывать на вызов в ряды национальной команды», - передает слова нападающего Lequipe.

Жиру стал вице-чемпионом мира в составе сборной Франции. В решающем матче «трёхцветные» проиграли Аргентине (3:3, 2:4 – по пенальти). В составе национальной команды Оливье забил 53 гола в 119 играх.