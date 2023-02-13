Щесны рассказал, как отреагировал на наказание «Ювентуса»

Страж ворот туринского «Ювентуса» Войцех Щесны пообщался с журналистами после победы над «Фиорентиной» (1:0) в поединке 22-го тура чемпионата Италии. В частности, он высказался о снятии 15 баллов со «старой синьоры» за финансовые махинации.

«Какова была моя реакция? Я переживал несколько дней, а потом постоянно заглядывал в турнирную таблицу Серии А. Борьба в нижней части таблицы меня стимулирует намного меньше, поэтому я концентрируюсь на том, чего мы добиваемся на поле», - передает слова польского вратаря инсайдер Альфредо Педулла.

После 22 туров подопечные Аллегри занимают девятое место в турнирной таблице Серии А.