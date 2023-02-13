Экс-игрок «Ювентуса»: «Погба стал серьёзной проблемой для клуба»

Экс-игрок туринского «Ювентуса» Марко Тарделли высказался о полузащитнике «старой синьоры» Поле Погба. По его мнению, француз является серьезной проблемой для клуба.

«Поль долгое время не играет. Он стал серьезной проблемой для «Ювентуса». В то время, как команда переживает плохие времена, Погба катается на лыжах. Клубу нужно что-то решать с ним. Нужно вмешаться, нельзя просто так держать футболиста на такой большой зарплате. Меня беспокоит его отношение к команде», - передает слова Тарделли Tuttomercatoweb.

Погба перешел в «Ювентус» прошлым летом на правах свободного агента. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца сезона-2025/2026.