Флоренци впервые после операции приступил к тренировкам в Миланелло

Приятные новости для поклонников «Милана» - в Миланелло впервые после операции вернулся Алессандро Флоренци, полузащитник команды. Он провел свою первую тренировку после операции. Это случилось спустя пять месяцев после того, как Алессандро выбыл из строя. Пока что бывший футболист «Ромы» тренируется по облегченной программе - в частности, в первой тренировке он побегал лишь полчаса.

Напомним, что в матче двадцать второго тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» победил «Торино» и теперь в приподнятом настроении готовится к игре Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом».