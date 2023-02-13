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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович: «Синиша был настоящим человеком, без всяких «но»

13 Февраля 2023 • 02:40 Комментировать

Двадцать пять лет настоящей дружбы - так охарактеризовал свои отношения с Синишей Михайловичем нынешний тренер «Сампдории» Деян Станкович. Напомним, что Михайлович скончался в конце прошлого года, он проиграл схватку с лейкемией, которую вел на протяжении нескольких лет.

- Синиша был настоящим человеком, без всяких «но», без условностей. Нас связывали 25 лет дружбы. Иногда, когда у меня возникают дилеммы вроде какую выбрать тактику, как сыграть, кого поставить в состав, я вспоминаю Синишу, мысленно задаю ему вопрос и думаю - а что ответил бы он? И так и поступаю, - цитирует слова Станковича fcinter1908.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Синиша Михайлович Деян Станкович
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