Дзаккерони перенёс операцию, медики удалили гематому

Мы уже сообщали о несчастном случае с Альберто Дзаккерони, бывшим тренером «Милана» в период с 1998 по 2001 год. Он имел несчастье поскользнуться и рухнуть на пол, сильно ударившись головой.

Новости из госпиталя «Буфалини» в Чезене не самые утешительные - Дзаккерони жив, и это хорошо, но он по-прежнему вне сознания, врачи провели операцию по устранению сильной гематомы на голове.

Впрочем, врачи утверждают, что кондиции пациента, хотя и являются тяжелыми, все же не столь плохи, чтобы можно было говорить об угрозе для жизни, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.