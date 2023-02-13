Грациани: «Кесси, наверное, кусает себе локти»

Бывший итальянский футболист Джузеппе Грациани, выступавший в составе «Ромы», когда «джалоросси» выиграли в предпоследний раз чемпионат Италии и вышли в финал Кубка чемпионов (там по пенальти проиграли «Ливерпулю»), считает, что Франк Кесси, желающий покинуть «Барселону», угодил в неловкую ситуацию.

Ранее ивуариец выступал в составе «Милана», где ему оказывались всевозможные почести и место в основном составе, сейчас же он собрался в «Интер», при этом непонятно, будет ли он там в основе.

- На его месте я бы сейчас кусал себе локти. Он хочет вернуться в «Интер» и проиграть в деньгах. В «Милане» он был обласкан, играл в основе, но захотел уйти. Вообще не вижу логики в его действиях, - цитирует слова Грациани pianetamilan.it.