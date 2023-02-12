Рафаэл Леау до сих пор не продлил контракт с «Миланом». Если стороны не договорятся о новом трудовом договоре в ближайшие месяцы, то «россонери» наверняка предпочтут продать игрока летом, чтобы не потерять через год бесплатно (действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона 2023/2024).

Как сообщает Football Italia, «Милан» будет готов продать Рафаэла Леау летом как минимум за 100 миллионов евро.

Летом Рафаэлу Леау исполнится 24 года. За «Милан» португалец провёл 144 матча в различных соревнованиях. В них Леау записал на свой счёт 36 голов и 30 результативных передач на партнёров.