​«Наполи» работает над новым контрактом с Осимхеном

Нападающий Виктор Осимхен находится на радаре многих грандов. Нигерийца слухи связывают с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ» и ещё несколькими статусными клубами. На этом фоне «Наполи» уже сейчас работает над новым контрактом для Осимхена. Спортивный директор итальянского клуба Кристиано Джунтоли уже контактировал с представителями игрока.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Наполи» хочет продлить контракт с Виктором Осимхеном хотя бы ещё на год – до средины 2026 года (действующий рассчитан до конца сезона 2024/2025). Отмечается, что «Наполи» готов повысить зарплату Осимхена. Сейчас нигериец зарабатывает 4,5 миллиона евро за сезон.

24-летний Виктор Осимхен забил 17 голов в 21 матче «Наполи» в сезоне 2022/2023.