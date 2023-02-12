«Милан» поздравил Габбию с 50-м матчем в составе клуба

Двадцать второй тур чемпионата Италии начался с матча «Милана» против «Торино», в котором гол Оливье Жиру принес «россонери» важную победу. Эта игра стала 50-й в карьере защитника Маттео Габбии, который числится в клубе с 2017 года, но в основном играл за второй состав.

В последние годы его стали подпускать и к основе клуба, и вот сейчас он добрался до круглой цифры, а отметили ее футболисты «Милана» приличествующим образом. В субботу, в ходе традиционной встречи на базе команды, Паоло Мальдини, директор «Милана», отметил юбилей Маттео и поздравил его - как он делает всегда в таких случаях, с любыми игроками клуба.