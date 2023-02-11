Спаллетти: «Мы не ожидали столь успешного сезона»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что он не ожидал столь успешной первой половины сезона, сейчас его команда лидирует с тринадцатиочковым преимуществом в турнирной таблице итальянского чемпионата, а также удачно решает задачи в Лиге чемпионов, выбравшись уже в плей-офф турнира.

- Никто из нас не ожидал такой первой половины сезона, как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Но не надо думать о этом слишком много. Я где-то прочитал, кто-то написал, что нам достаточно выиграть еще тринадцать матчей и мы станем чемпионами. Это смешно. Кто гарантирует нам тринадцать побед? За победы надо бороться! - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.