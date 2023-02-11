Спаллетти ответил на вопросы о продлении контракта с «Наполи»

Итальянский специалист Лучано Спаллетти дал понять, что он не спешит тратить энергию на вопросы о продлении контракта с «Наполи» - по его словам, сейчас важнее сфокусироваться на возможностях, которые открылись перед его командой в текущем сезоне. «Наполи» доминирует в чемпионате Италии, также команда успешно идет в Лиге чемпионов, а потому у Спаллетти забот, что называется, «полон рот».

- Сейчас мой контракт - это вообще неважный вопрос. Перед нами открываются невероятные возможности. Сейчас важнее реализовать их, а не думать о контрактах, - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.