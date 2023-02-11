​«Милан» и «Интер» следят за Сарри

Стефано Пиоли и Симоне Индзаги сталкиваются с давлением, работая главными тренерами в «Милане» и «Интере» соответственно. Оба клуба изучают рынок тренеров на тот случай, если они решат менять рулевого. Как сообщает Il Messaggero, на радарах «россонери» и «нерадзурри» находится Маурицио Сарри, который сейчас работает с «Лацио» в Риме.

Отмечается, что Маурицио Сарри неоднократно публично конфликтовал с президентом «Лацио» Клаудио Лотито и директором Игли Таре, не соглашаясь с трансферной стратегией клуба. Таким образом, уход Сарри из стана «орлов» не станет чем-то удивительным.