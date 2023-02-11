Глеб: «Алексей Миранчук мог бы заиграть в «Барселоне»

В прошлом игрок «Барселоны» Александр Глеб считает, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сумел бы заиграть в каталонском клубе.

«Алексей мог бы играть в «Барселоне», почему нет? Если каталонцы им интересовались, значит, он им подходит. Абидаль же подтвердил этот факт, значит, Миранчук соответствует «Барселоне» по технике и по всему остальному», – передаёт речь Глеба Metaratings.ru.

Также Александр отметил, что не удивлён интересом к российским игрокам со стороны топ-клубов, отметив, что в России появляются качественные молодые футболисты.

Напомним, что в нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил 4 гола и записал на свой счёт 2 результативные передачи в 16 матчах в рамках чемпионата Италии.